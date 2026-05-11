In un’intervista, l’uomo condannato per la morte di Chiara ha affermato che la vittima non gli aveva mai parlato di Sempio. Ha inoltre riferito che Marco Poggi gli chiese informazioni riguardo a un video. La conversazione si è concentrata su dettagli legati alle relazioni tra le persone coinvolte e su alcune richieste fatte da Poggi. Nessun altro elemento è stato aggiunto nel corso dell’intervista.

"Chiara non mi parlò mai delle avance di Sempio, né delle telefonate". A dirlo è Alberto Stasi ai pm, quando venne sentito il 20 maggio del 2025. Il procuratore capo titolare dell'inchiesta Fabio Napoleone rassicura l'unico condannato per la morte del delitto di Garlasco, "non voglio farle un altro processo" e anzi gli tende la mano: "Lei può essere una delle fonti". Gli inquirenti gli spiegano la portata dell'impronta 33 e lui poi si sbilancia: "Ma perché ha conservato quello scontrino".,, Stasi ha spiegato a chi indaga che Chiara non le parlò mai di avance sessuali da parte di nessuno, né delle telefonate che le erano arrivate da Andrea Sempio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Stasi: "Chiara non mi parlò mai di Sempio. Marco Poggi mi chiese del video"

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Garlasco, Stasi ai pm: “Chiara non mi parlò di avance Sempio. I video intimi? Non aveva sospetti sul fratello Marco”Garlasco (Pavia), 10 maggio 2026 – Chiara Poggi non raccontò mai al fidanzato Alberto Stasi di Andrea Sempio.

Argomenti più discussi: Garlasco, Alberto Stasi ai pm: Chiara non mi parlò di avance e non citò mai Sempio. Marco Poggi mi chiese dei video. Le indagini: Nel sangue a terra la mano del killer; Assurda ma unica spiegazione plausibile è pensare che Sempio abbia preso la chiavetta di Chiara, così Marco Poggi ai pm sul mistero dei video privati; Marco Poggi e i video intimi di Chiara: Se qualcuno li ha visti, li ha rubati; Omicidio di Garlasco, Marco Poggi sapeva del video intimo (e anche Stefania Cappa): Forse Sempio lo ha rubato.

? Alla domanda se Chiara le avesse mai parlato di Sempio, amico del fratello Marco Poggi, la risposta di #AlbertoStasi è secca: ''No, no''. L'immagine che il condannato restituisce della fidanzata (alla quale era legato da 4 anni) è quella di una ragazza semp - x.com x.com

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