Garlasco Stasi | Non sapevo chi fosse Sempio Chiara non me ha mai parlato I video? Marco Poggi mi chiese se era vero giorni dopo

Durante un interrogatorio, l’indagato ha dichiarato di non conoscere Andrea Sempio prima di ricevere le foto fornite dalla procura di Vigevano. Ha spiegato di non aver mai parlato con Chiara e di non sapere chi fosse Sempio. Inoltre, ha riferito che Marco Poggi gli chiese se le immagini fossero autentiche alcuni giorni dopo averle viste, senza aver mai avuto contatti diretti con Sempio.

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“Prima di leggere le Sit messe a disposizione dalla procura di Vigevano non sapevo che esistesse una persona che si chiamava Andrea Sempio “. Alberto Stasi scandisce le parole davanti ai magistrati della Procura di Pavia il 20 maggio 2025. È uno dei passaggi centrali dell’interrogatorio sull’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco del 13 agosto 2007 per cui l’ex studente della Bocconi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, riportato da alcune testate. Il condannato che diventa testimone nell’inchiesta. A discarico a leggere le risposte dell’allora fidanzato della vittima. Il procuratore Fabio Napoleone gli chiede apertamente se abbia mai avuto sospetti su di lui.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Stasi: “Non sapevo chi fosse Sempio, Chiara non me ha mai parlato. I video? Marco Poggi mi chiese se era vero giorni dopo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GARLASCO: KO Sempio, ero innamorato di una fantasia, la conoscevo appena, solo ciao e due battute Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, Stasi: "Chiara non mi parlò mai di Sempio. Marco Poggi mi chiese del video" Garlasco, le risposte di Stasi ai pm: «Andrea Sempio? Mai sentito di lui. Marco Poggi mi chiese dei video»Il 25 maggio 2025 la Procura di Pavia, impegnata nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, gioca una mossa a sorpresa. Argomenti più discussi: Garlasco, Stasi e l'interrogatorio: le risposte su Sempio, la sorpresa e la critica; Garlasco, le risposte di Stasi ai pm: Andrea Sempio? Mai sentito di lui. Marco Poggi mi chiese dei video; Garlasco, Alberto Stasi ai pm: Chiara non mi parlò di avance e non citò mai Sempio. Marco Poggi mi chiese dei video. Le indagini: Nel sangue a terra la mano del killer; Garlasco, Stasi: Chiara non mi parlò mai di Sempio. Marco Poggi mi chiese del video. ? Alla domanda se Chiara le avesse mai parlato di Sempio, amico del fratello Marco Poggi, la risposta di #AlbertoStasi è secca: ''No, no''. L'immagine che il condannato restituisce della fidanzata (alla quale era legato da 4 anni) è quella di una ragazza semp x.com Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi reddit