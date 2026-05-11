Garlasco Stasi | Chiara non mi parlò mai di avance o di telefonate da Sempio

Il 20 maggio 2025, Alberto Stasi è stato ascoltato dagli inquirenti. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato che Chiara Poggi non gli aveva mai riferito di avances o di chiamate telefoniche da parte di Andrea Sempio. Stasi ha anche negato di aver mai ricevuto o parlato di approcci di natura sessuale legati a telefonate o messaggi sospetti. La testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini in corso.

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Sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025, Alberto Stasi disse che Chiara Poggi non gli aveva mai parlato di Andrea Sempio, né di presunti approcci sessuali legati a strane chiamate telefoniche ricevute. Lo riportano diversi quotidiani. Per la procura di Pavia le tre brevi telefonate fatte tra il 7 e l’8 agosto 2007 da Sempio a casa Poggi, quando a casa c’era solo Chiara, rappresentano un indizio contro il nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Andrea Sempio in un frame dell’intervista a Verissimo su Canale 5, l’11 gennaio 2026 (Ansa). «Non l’ha fatto. Ragionando in termini più astratti e generici, forse dipende dalla circostanza cioè,...🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Garlasco, Stasi: «Chiara non mi parlò mai di avance o di telefonate da Sempio» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, Stasi ai pm: “Chiara non mi parlò mai di avance da Andrea Sempio”Sotto interrogatorio a Pavia, Stasi ribadì di non aver mai saputo delle presunte avance né delle telefonate del 7 e 8 agosto 2007. Garlasco, Stasi al pm: “Chiara non mi parlò mai delle avance di Sempio”(Adnkronos) – Chiara Poggi non parlò mai al fidanzato Alberto Stasi di Andrea Sempio. Argomenti più discussi: Garlasco, Stasi: Chiara non mi parlò mai di Sempio, Marco Poggi mi chiese del video; Garlasco, Procura Pavia, Chiara uccisa in modo efferato. Sempio: Non frequentavo Chiara; Garlasco, Stasi ai pm: Chiara non mi parlò di avance Sempio. I video intimi? Non aveva sospetti sul fratello Marco; Delitto Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: Scontrino a Vigevano lo hai fatto tu. #Garlasco Per Alberto Stasi, Chiara non ha mai fatto riferimento ad approcci o strane telefonate di Sempio. Per i magistrati di Pavia, Andrea ha visto il video intimo tra i fidanzati e la mattina dell'omicidio si lasciò andare ad un'aggressione cieca e sproporzio x.com Garlasco, per Stasi Chiara non parlò mai di 'avances' né di Sempio reddit