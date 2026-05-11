Garlasco Stasi al pm | Chiara non mi parlò mai delle avance di Sempio

Durante un interrogatorio, l’indagato ha dichiarato che Chiara Poggi non gli parlò mai delle avances di un suo conoscente, né delle tre telefonate effettuate tra il 7 e l’8 agosto 2007. La procura di Pavia considera queste conversazioni un elemento che potrebbe collegare l’indagato all’omicidio di Garlasco. La vicenda riguarda il rapporto tra Chiara Poggi e le persone intorno a lei, e il ruolo delle telefonate nelle indagini.

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