Garlasco Stasi al pm | Chiara non mi parlò mai delle avance di Sempio

Da webmagazine24.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un interrogatorio, l’indagato ha dichiarato che Chiara Poggi non gli parlò mai delle avances di un suo conoscente, né delle tre telefonate effettuate tra il 7 e l’8 agosto 2007. La procura di Pavia considera queste conversazioni un elemento che potrebbe collegare l’indagato all’omicidio di Garlasco. La vicenda riguarda il rapporto tra Chiara Poggi e le persone intorno a lei, e il ruolo delle telefonate nelle indagini.

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(Adnkronos) – Chiara Poggi non parlò mai al fidanzato Alberto Stasi di Andrea Sempio. Né di presunte avance, né di quelle tre telefonate fatte tra il 7 e l’8 agosto 2007 che per la procura di Pavia rappresentano un indizio contro l'indagato del delitto di Garlasco. Stasi, che oggi punta sulla revisione e sta fa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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