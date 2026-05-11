Garlasco Stasi al pm | Chiara non mi parlò mai delle avance di Sempio
Durante un interrogatorio, l’indagato ha dichiarato che Chiara Poggi non gli parlò mai delle avances di un suo conoscente, né delle tre telefonate effettuate tra il 7 e l’8 agosto 2007. La procura di Pavia considera queste conversazioni un elemento che potrebbe collegare l’indagato all’omicidio di Garlasco. La vicenda riguarda il rapporto tra Chiara Poggi e le persone intorno a lei, e il ruolo delle telefonate nelle indagini.
(Adnkronos) – Chiara Poggi non parlò mai al fidanzato Alberto Stasi di Andrea Sempio. Né di presunte avance, né di quelle tre telefonate fatte tra il 7 e l’8 agosto 2007 che per la procura di Pavia rappresentano un indizio contro l'indagato del delitto di Garlasco. Stasi, che oggi punta sulla revisione e sta fa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Non ho capito che fine fanno (o faranno) i vari pm, gip, gup, giudici vari che hanno indagato e poi condannato una ventina di anni fa Alberto Stasi per #garlasco ? Così, per curiosità - x.com x.com
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