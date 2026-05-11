A Garlasco si apre un nuovo fronte nel caso della giovane trovata morta nel 2007. Un’indagine giudiziaria, avviata nel 2013, risulta essere stata aperta ma mai portata avanti pubblicamente. La scoperta di questa pratica nascosta aggiunge un elemento inedito al procedimento, lasciando spazio a nuove domande sulla gestione del caso e sulle eventuali implicazioni di questa procedura.

Nel labirinto giudiziario del delitto di Chiara Poggi emerge ora un nuovo capitolo rimasto finora nell’ombra. Dagli atti dell’inchiesta aperta nel 2025 su Andrea Sempio affiora infatti l’esistenza di un procedimento contro ignoti aperto nel 2013 dalla Procura di Pavia e archiviato soltanto nel 2018. Un fascicolo finora mai emerso pubblicamente e che, secondo quanto riportato nelle carte depositate dalla Procura, sarebbe nato da una denuncia-querela presentata dalla difesa di Alberto Stasi. Il dettaglio temporale rende la vicenda ancora più singolare: nel 2013 Stasi non era ancora stato condannato in via definitiva e non aveva neppure affrontato il processo d’appello bis che, nel 2014, lo avrebbe portato alla condanna a 16 anni di carcere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, spunta un’indagine “fantasma” aperta nel 2013: nuovo mistero nel caso Chiara Poggi

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Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

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