Giuseppe Brindisi porterà domani alle 21 al Teatro Diana di Napoli lo spettacolo Il caso Garlasco – Potresti essere tu, un monologo dedicato alla vicenda di Chiara Poggi. L’evento trasforma il palcoscenico in uno spazio di analisi pubblica per esaminare uno dei misteri della cronaca nera italiana più celebri. L’azione scenica si concentrerà specificamente sul percorso che ha condotto alla sentenza di condanna nei confronti di Alberto Stasi. Non verranno invece trattati gli elementi legati alle indagini attualmente in corso, focalizzando l’attenzione sulla ricostruzione storica del processo. Il cast e la dinamica del confronto pubblico. La serata vedrà la partecipazione di Antonio De Rensis, che interverrà in qualità di secondo difensore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco al Teatro Diana: il processo di Chiara Poggi a scena aperta

Caso Garlasco, consulenti Poggi: “Sempio non guardò i video intimi di Chiara”(Adnkronos) – Andrea Sempio non ha mai visto i filmati che ritraggono insieme, in atteggiamenti intimi, Chiara Poggi e l'allora fidanzato Alberto...

Garlasco, la tesi sconvolgente sul caso di Chiara Poggi: “Finiti nella m…”Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna al centro del dibattito televisivo e giudiziario, riaccendendo l’attenzione su una vicenda che continua a...

Delitto di Garlasco, le analisi sui gioielli di Chiara Poggi - 1mattina News 15/12/2025

Temi più discussi: Il delitto di Garlasco diventa uno show: lo spettacolo a teatro a Milano, sul palco anche gli avvocati di Alberto Stasi; Garlasco a teatro con Giuseppe Brindisi e gli avvocati di Stasi a Napoli e Milano, biglietti da 34 euro; 'Chi l'ha visto' mercoledì 1 aprile, anticipazioni: caso Garlasco; Napoli, al Gambrinus si presenta il libro di Giancarla Rondinelli L'Impronta: Garlasco tra dubbi e nuove indagini.

Al Teatro Diana di Napoli 'Il caso Garlasco - Potresti essere tu'Si alza il sipario domani al Teatro Diana di Napoli, ore 21, sul monologo 'Il caso Garlasco - Potresti essere tu' condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi e incentrato sull'omicidio di Chiara Poggi ... ansa.it

Napoli, al Teatro Diana va in scena il true crime con: Il caso Garlasco - Potresti essere tuDomani 9 aprile 2026, alle ore 21:00, il Teatro Diana di Napoli, trasformerà il suo palco nello studio televisivo del programma di true crime Potresti essere ... ilmattino.it

Scontro a FarWest sul caso #Garlasco: Colaprico accusa De Rensis, che replica «Non mi vergogno». Tensione in studio x.com

Mattino 5. . In diretta a #Mattino5 torniamo a parlare del caso di Liliana Resinovich e del delitto di #Garlasco - facebook.com facebook