**Caso Garlasco | chiusa indagine su Sempio per Procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi**

La Procura di Pavia ha concluso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, ritenuto responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. L’accusa sostiene che l’uomo abbia commesso il delitto con crudeltà e motivi abietti. La vicenda riguarda un caso di omicidio che ha attirato l’attenzione mediatica, e ora si attende la fissazione dell’udienza preliminare.

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Nelle prossime ore verrà notificato il 415 bis, cioè l'atto ufficiale che viene inviato via pec alle parti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Caso Garlasco: chiusa indagine su Sempio, per Procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi** Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla procura il 6 maggio. Il pm: “Ha ucciso Chiara Poggi da solo” Notizie correlate Caso Garlasco, la procura di Pavia: "Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi"AGI - Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti o con Alberto Stasi nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il... Garlasco, pm Pavia: Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi. Convocato il 6 maggioLa Procura di Pavia ha modificato il capo d’imputazione nella nuova indagine sull’ omicidio di Chiara Poggi , uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Garlasco, Legale Marco Poggi: 'Audio Sempio non è una confessione'; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Caso Garlasco, Sempio non risponde ai pm ma spunta l'intercettazione che cambia tutto; Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio. Per i pm ha ucciso Chiara Poggi da solo. Garlasco, per la Procura il caso è chiuso. Svolta nelle indagini e ultimi aggiornamenti su Andrea SempioPer la procura di Pavia il caso è chiuso. L'avviso di conclusioni indagini nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco è pronto, potrebbe essere notificato tra oggi e domani alla difesa di Andrea Sempi ... tg.la7.it **Caso Garlasco: chiusa indagine su Sempio, per Procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi**Milano, 7 mag. (Adnkronos) - La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi aggravato dalla ... iltempo.it Tg La7. . Garlasco, per la Procura il caso è chiuso. Svolta nelle indagini e ultimi aggiornamenti su Andrea Sempio - facebook.com facebook Nuovi sviluppi sul caso Garlasco: la Procura chiude le indagini. Ecco gli ultimi aggiornamenti su Andrea Sempio x.com