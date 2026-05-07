**Caso Garlasco | chiusa indagine su Sempio per Procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi**

Da iltempo.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Pavia ha concluso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, ritenuto responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. L’accusa sostiene che l’uomo abbia commesso il delitto con crudeltà e motivi abietti. La vicenda riguarda un caso di omicidio che ha attirato l’attenzione mediatica, e ora si attende la fissazione dell’udienza preliminare.

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Nelle prossime ore verrà notificato il 415 bis, cioè l'atto ufficiale che viene inviato via pec alle parti.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla procura il 6 maggio. Il pm: “Ha ucciso Chiara Poggi da solo”

Video Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla procura il 6 maggio. Il pm: “Ha ucciso Chiara Poggi da solo”

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