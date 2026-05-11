A Garlasco, spunta un nuovo soliloquio intercettato di Andrea Sempio, in cui si sente dire: “È successo qualcosa alle 9 e mezza”. Per la Procura di Pavia, questa frase sembra indicare l’orario in cui sarebbe stato commesso l’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. L’intercettazione risale all’8 febbraio 2017, due giorni prima del primo interrogatorio di Sempio come indagato nell’ambito dell’inchiesta sul delitto.

Andrea Sempio “sembra riferirsi all’orario” in cui è stata uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007 nel soliloquio intercettato l’8 febbraio 2017, due giorni prima di essere interrogato per la prima volta come indagato nell’inchiesta del 2016-2017 sul delitto di Garlasco. A sostenerlo la Procura di Pavia, che ha riportato l’intercettazione (riascoltata nel 2025) sia nell’informativa del Nucleo investigativo dei carabinieri, che nella memoria che i pm Civardi-De Stefano-Rizza hanno letto all’indagato la settimana scorsa, quando Sempio si era avvalso della facoltà di non rispondere. “È successo qualcosa quel giorno (.) alle nove e mezza a casa”. In particolare, nell’intercettazione si sente il 38enne affermare: “È successo qualcosa quel giorno (incomprensibile).🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Garlasco, spunta un altro soliloquio intercettato di Sempio: “È successo qualcosa alle 9 e mezza”. Per la Procura di Pavia svelerebbe l’orario dell’omicidio

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