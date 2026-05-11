Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la Procura di Pavia - nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco chiuse nei giorni scorsi - arriva a sostenere che Andrea Sempio "sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio". Nelle trascrizioni dell'audio dell'8 febbraio 2017 si legge che il 38enne dice: "È successo qualcosa quel giorno (.) era sempre lì a casa (.) però caz. (.) alle nove e mezza". Sempre secondo i pm, basandosi su una consulenza, la fase della colluttazione, dell'aggressione e dell'omicidio sarebbe durata circa 15-20 minuti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Sempio in un soliloquio: "È successo qualcosa quel giorno, alle 9.30" | I pm: "Sembra svelare l'orario in cui entrò per uccidere"

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Garlasco, le parole del legale di Andrea Sempio dopo l'invito a comparire - Vita in diretta

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