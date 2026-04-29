Andrea Sempio convocato in Procura per interrogatorio pm | Ha ucciso Chiara Poggi da solo nessun concorso Stasi innocente

La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per un interrogatorio, confermando che sarebbe l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. La modifica dell’imputazione eliminato il riferimento a eventuali altre persone coinvolte, e il pm ha affermato che non ci sono prove di un coinvolgimento di Stasi, ritenuto innocente. La vicenda riguarda un episodio avvenuto alcuni anni fa e al momento non sono state fatte altre dichiarazioni pubbliche.

Possibile svolta nel caso del delitto di Garlasco, Andrea Sempio è stato convocato in Procura per interrogatorio fissato il 6 maggio 2026, seconso i pm "ha ucciso Chiara Poggi da solo, nessun concorso con Alberto Stasi". Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi da solo" Le ultime novità sull’inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi segnano un cambio di impostazione da parte della Procura di Pavia: nella nuova fase investigativa, gli inquirenti hanno ridefinito il quadro accusatorio e fissato un nuovo interrogatorio per Andrea Sempio, oggi unico indagato. Parallelamente, emergono sviluppi anche sul fronte giudiziario legato alla posizione di Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Andrea Sempio convocato in Procura per interrogatorio, pm: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo, nessun concorso, Stasi innocente" Notizie correlate Leggi anche: Andrea Sempio convocato in procura. Per lui ultimo interrogatorio. Il pm: «Ha ucciso Chiara Poggi da solo» Sempio convocato in procura il 6 maggio: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo"Mentre si avvicina la chiusura delle indagini, Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Garlasco, per Sempio è l'ora decisiva. I pm pronti a scoprire le carte: Non è stato Stasi a uccidere Chiara Poggi, ecco perché; Garlasco, Sempio convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio; I nuovi audio sul delitto di Garlasco depositati in Procura: svelano presunto depistaggio nelle indagini su Sempio. Ora Andrea Sempio è indagato da solo per l’omicidio di Chiara Poggi a GarlascoAndrea Sempio è stato convocato dalla procura di Pavia nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Dovrà presentarsi dai magistrati mercoledì 6 maggio ... ilpost.it Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura, la difesa: «Valutiamo ma è un altro interrogatorio senza gli atti»Andrea Sempio – indagato nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi – è stato convocato dalla Procura di Pavia. Dovrà ... leggo.it Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini - facebook.com facebook #Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com