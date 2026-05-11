In un caso giudiziario a Garlasco, sono stati trovati bigliettini che recitano frasi come «Puoi sedurre anche le donne che non ti danno alcun segnale». I pm hanno sottolineato che il movente è un elemento chiave per le indagini. Tuttavia, il giudice deve ancora stabilire se ci siano prove sufficienti per confermare la responsabilità di una persona coinvolta nel procedimento. La vicenda resta al centro di un procedimento in corso.

È noto che il movente, scrivono i pm, serve a guidare le indagini degli investigatori. «È altrettanto noto che il giudice, per affermare la responsabilità di un imputato, non deve verificare perché abbia commesso il reato, semplicemente deve accertare che l'ha commesso». E nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio aggravato di Chiara Poggi, la Procura di Pavia ritiene di avere raccolto «solidi elementi» sul tentativo di approccio sessuale rifiutato, sulla possibilità che l'indagato abbia visto i video intimi della ragazza e del fidanzato Alberto Stasi, sul fatto che l'allora diciannovenne non abbia un alibi mentre il suo dna è stato isolato sotto due unghie della vittima e l'impronta del palmo della mano destra sia impresso sul muro delle scale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, Sempio e i bigliettini misteriosi: «Puoi sedurre anche le donne che non ti danno alcun segnale»

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