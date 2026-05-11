Andrea Sempio in queste ore è arrivato a Roma, dove ha incontrato il suo pool difensivo per mettere a punto la strategia a fronte delle accuse emerse dal lavoro della procura di Pavia, secondo la quale è lui l’assassino di Chiara Poggi. I giorni che verranno, per Sempio, saranno scanditi da consulenze tecniche per provare a smontare quelle della procura ma è previsto che si sottoponga anche a consulenze personologiche, in modo tale che, nel caso in cui si arrivi a giudizio, la difesa abbia materiale da contrapporre alla relazione del Racis. “Il mio assistito è innocente e lo dimostreremo. Abbiamo bisogno del tempo necessario per studiare gli atti”, ha dichiarato l’avvocato di Sempio, Angela Taccia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, Sempio a Roma per una perizia psicologica. Le prime parole: "Ogni cosa a suo tempo..."

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