Andrea Sempio è a Roma per una perizia psicologica Le parole appena sceso dal treno | Sono innocente ogni cosa a suo tempo
Andrea Sempio è giunto questa mattina a Roma, dove resterà alcuni giorni per partecipare a consulenze tecniche e perizie richieste dalla difesa. Appena sceso dal treno, ha dichiarato di essere innocente e ha aggiunto che tutto si chiarirà con il tempo. Sempio si definisce “innocente fino a prova contraria” e si trova nella capitale per un incarico legale legato a questioni giudiziarie.
Andrea Sempio si definisce « innocente fino a prova contraria ». Con questo stato d’animo è arrivato stamane a Roma, dove si fermerà per alcuni giorni tra consulenze tecniche e perizie predisposte dalla difesa. Tra queste, riporta il Messaggero che lo ha intercettato, anche una valutazione psicologica affidata a una psicoterapeuta e criminologa, che seguirà una consulenza personologica. Una scelta che, secondo il suo legale Angela Taccia, spiega anche la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’ultimo interrogatorio davanti ai pm. «Il mio assistito è innocente – sostiene Taccia – e lo dimostreremo. Abbiamo bisogno del tempo necessario per studiare gli atti».🔗 Leggi su Open.online
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