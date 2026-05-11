Andrea Sempio è a Roma per una perizia psicologica Le parole appena sceso dal treno | Sono innocente ogni cosa a suo tempo

Andrea Sempio è giunto questa mattina a Roma, dove resterà alcuni giorni per partecipare a consulenze tecniche e perizie richieste dalla difesa. Appena sceso dal treno, ha dichiarato di essere innocente e ha aggiunto che tutto si chiarirà con il tempo. Sempio si definisce “innocente fino a prova contraria” e si trova nella capitale per un incarico legale legato a questioni giudiziarie.

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