Gli avvocati di Andrea Sempio hanno commentato gli audio diffusi, affermando che il loro assistito era consapevole di essere intercettato e che si trattava di commenti su un podcast. Secondo la loro posizione, le registrazioni non rivelerebbero comportamenti sorprendenti o inaspettati. La pubblicazione degli audio ha suscitato attenzione nel procedimento legale in corso. La difesa ha espresso la propria opinione sulla natura delle conversazioni ascoltate.

I legali di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia fanno scudo sul loro assistito Andrea Sempio, dopo la notizia di intercettazioni audio in cui l’uomo avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto di Garlasco e di aver visto il presunto video di lei e l’allora fidanzato Alberto Stasi. Per gli avvocati Sempio sapeva di essere intercettato e non sarebbe credibile abbia rilasciato una quasi confessione. Gli audio di Andrea Sempio Andrea Sempio avrebbe pronunciato da solo, in auto il 14 aprile 2025, delle frasi in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco. “Ho visto il video di Chiara e Alberto”, avrebbe detto l’uomo, secondo quanto anticipato dal Tg1 sui suoi canali social, in una intercettazione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, gli avvocati di Sempio minimizzano l'audio: "Sapeva di essere intercettato, commentava un podcast"

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Una raccolta di contenuti

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