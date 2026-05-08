Garlasco intercettato altro soliloquio di Sempio in auto | Quando sono andato io il sangue c' era lui lo ha evitato

Una nuova intercettazione di Andrea Sempio è stata diffusa, in cui si sente il suo soliloquio in auto. In questo frammento, Sempio dice: “Quando sono andato io il sangue c’era, lui lo ha evitato”. La conversazione si aggiunge a un insieme di registrazioni legate alle indagini sul delitto di Garlasco. La conversazione è stata raccolta tra le comunicazioni intercettate durante le indagini.

Nuova intercettazione di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco: “Quando sono andato io il sangue c’era”, investigatori e pm analizzano il soliloquio, che tira in ballo anche Alberto Stasi Una nuova intercettazione di Andrea Sempio, avvenuta nella sua auto tramite una cimice posta dagli invest.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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