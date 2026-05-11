Garlasco pm | Da Sempio annullamento feroce di Chiara Poggi ossessionato dal sesso non consenziente Stasi innocente

Secondo i pm di Garlasco, l’indagine si concentra su un presunto comportamento ossessivo di un uomo nei confronti di Chiara Poggi, anche dopo il suo rifiuto a un rapporto sessuale. Gli investigatori hanno sostenuto che la decisione di annullare un procedimento legale sia stata molto dura e che l’uomo coinvolto sia ritenuto innocente da parte degli inquirenti. La vicenda si inserisce nel contesto di un caso di cronaca giudiziaria ancora aperto.

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