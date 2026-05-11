Garlasco pm | Da Sempio annullamento feroce di Chiara Poggi ossessionato dal sesso non consenziente Stasi innocente

Da ilgiornaleditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i pm di Garlasco, l’indagine si concentra su un presunto comportamento ossessivo di un uomo nei confronti di Chiara Poggi, anche dopo il suo rifiuto a un rapporto sessuale. Gli investigatori hanno sostenuto che la decisione di annullare un procedimento legale sia stata molto dura e che l’uomo coinvolto sia ritenuto innocente da parte degli inquirenti. La vicenda si inserisce nel contesto di un caso di cronaca giudiziaria ancora aperto.

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Secondo gli inquirenti dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci fu da parte dell'uomo "un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della perso.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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