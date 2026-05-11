Garlasco pm | Da Sempio annullamento feroce di Chiara Poggi ossessionato dal sesso non consenziente Stasi innocente
Secondo i pm di Garlasco, l’indagine si concentra su un presunto comportamento ossessivo di un uomo nei confronti di Chiara Poggi, anche dopo il suo rifiuto a un rapporto sessuale. Gli investigatori hanno sostenuto che la decisione di annullare un procedimento legale sia stata molto dura e che l’uomo coinvolto sia ritenuto innocente da parte degli inquirenti. La vicenda si inserisce nel contesto di un caso di cronaca giudiziaria ancora aperto.
Secondo gli inquirenti dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci fu da parte dell'uomo "un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della perso.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA
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#Garlasco: #MarcoPoggi ai pm: L'unica spiegazione è che #Sempio abbia rubato la pendrive di Chiara. E spunta il foglietto con scritto assassino buttato da Sempio in un bidone nel giorno della convocazione in caserma. blogsicilia.it/oltrelostretto… #Garlas - x.com x.com
La difesa di Andrea Sempio, accusato di essere l’unico omicida di Chiara Poggi, potrà ora accedere al fascicolo delle indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Ma su cosa si basano le accuse dei pm? ? - facebook.com facebook
Garlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio' - Notizie - Ansa.it - Reddit reddit