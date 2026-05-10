La Procura di Pavia ha annunciato che i nuovi elementi emersi smontano l'ipotesi di un movente pornografico nel caso di un uomo accusato di comportamenti ossessivi legati al sesso non consenziente. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in cui si analizzano le motivazioni e le circostanze che hanno portato alle accuse, con particolare attenzione alle dichiarazioni rilasciate e alle evidenze raccolte durante le indagini.

Pavia, 10 maggio 2026 – Per la Procura di Pavia, dopo il rifiuto di Chiara Poggi all'approccio sessuale di Andrea Sempio -accusato dell’omicidio della ragazza - ci fu da parte dell'uomo "un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta". E che Sempio avesse una sorta di attaccamento morboso al tema del sesso non consenziente lo si denota anche dalle analisi del materiale a lui sequestrato da cui emergono infatti "ricerche online di materiale violento ed estremamente disturbante, ricerche su modalità di aggressione sessuale, immagine reiterate di stupri ed azioni atroci contro le donne, dalle quali traspare odio riempito di orrore".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Sempio ossessionato dal sesso non consenziente”. E per la Procura i nuovi elementi smontano il movente pornografico di Stasi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: «Sempio ossessionato dal sesso non consenziente, cercava stupri online»: le accuse dei pm di Pavia

Delitto Garlasco, da Dna al profilo psicologico: gli elementi della Procura per ipotesi movente sessuale per SempioAndrea Sempio è stato convocato in Procura a Pavia per l'ultimo interrogatorio dopo il cambio di ipotesi di reato in relazione al delitto di Chiara...

Argomenti più discussi: Garlasco, i post di Sempio sull'ossessione per una ragazza; Garlasco, sul web spuntano i post di Andrea Sempio: Io, ossessionato da una ragazza; Delitto di Garlasco, spuntano migliaia di post: sono di Sempio? L'ossessione per una ragazza e i commenti sugli stupri; Garlasco, il movente sessuale di Andrea Sempio e i video intimi di Chiara e Alberto.