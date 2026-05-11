Diciotto anni dopo il delitto di Chiara Poggi, il procedimento giudiziario riguardante l’omicidio a Garlasco potrebbe essere riaperto. La possibilità di una revisione del processo si apre a seguito di nuove valutazioni e richieste di parte, che potrebbero portare a un riesame delle prove e delle decisioni precedenti. Attualmente, si attende una decisione ufficiale che determini se le condizioni per riaprire il procedimento siano soddisfatte o meno.

GARLASCO REVISIONE PROCESSO – Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. Questa volta però il punto non riguarda soltanto le nuove indagini su Andrea Sempio, ma soprattutto ciò che potrebbe accadere ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Negli ultimi giorni il clima attorno al processo sembra cambiato. Le nuove carte depositate dalla Procura di Pavia e la chiusura delle indagini su Sempio stanno infatti aprendo uno scenario che fino a poco tempo fa appariva quasi impossibile: una possibile revisione del processo a carico di Stasi.🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Garlasco, perché il caso Alberto Stasi può riaprirsi davvero: cosa succede ora e come funziona la revisione del processo

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Garlasco News: Per la Procura Alberto Stasi è Innocente, verso la Revisione

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Alberto ha sempre creduto nella giustizia. Per Giada Bocellari, sviluppi del caso #Garlasco dimostrerebbero che la magistratura può ancora funzionare e che, nonostante carcere e iter giudiziario, Alberto Stasi non ha mai smesso di credere negli uomini di b x.com

Delitto di Garlasco: Svolta su Sempio e possibile revisione per Stasi. Ma cosa dicono davvero gli atti? Ne abbiamo parlato con l'Avv. Cataliotti. reddit