Caso Garlasco | nuove perizie DNA accendono il caso Stasi

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Milano sta valutando una possibile revisione del caso Stasi, dopo che sono state rese note nuove analisi genetiche e dattiloscopiche effettuate a Garlasco. Questi rilievi potrebbero portare a una riapertura del procedimento giudiziario nei confronti dell’indagato. Le nuove perizie sono state effettuate in seguito alle richieste dei magistrati, che esaminano attentamente i risultati emersi dai recenti accertamenti.

? Cosa sapere La Procura di Milano valuta la revisione del caso Stasi dopo nuove perizie DNA.. Nuovi rilievi genetici e dattiloscopici a Garlasco potrebbero riaprire il processo per Alberto Stasi.. La procuratrice generale Francesca Nanni ha incontrato ieri a Milano il procuratore di Pavia Fabio Napoleone per discutere la possibilità di riaprire il caso di Garlasco, analizzando i nuovi elementi che potrebbero portare a una revisione del processo per Alberto Stasi. Il movimento si è spostato tra i corridoi della giustizia milanese e gli uffici di Pavia, dove si sta preparando un’informativa dettagliata da sottoporre alla Procura generale di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Caso Garlasco: cosa rivelano davvero le nuove analisi sul Dna di Chiara Poggi

Video Caso Garlasco: cosa rivelano davvero le nuove analisi sul Dna di Chiara Poggi

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