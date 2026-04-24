Caso Garlasco | nuove perizie DNA accendono il caso Stasi

La Procura di Milano sta valutando una possibile revisione del caso Stasi, dopo che sono state rese note nuove analisi genetiche e dattiloscopiche effettuate a Garlasco. Questi rilievi potrebbero portare a una riapertura del procedimento giudiziario nei confronti dell’indagato. Le nuove perizie sono state effettuate in seguito alle richieste dei magistrati, che esaminano attentamente i risultati emersi dai recenti accertamenti.

? Cosa sapere La Procura di Milano valuta la revisione del caso Stasi dopo nuove perizie DNA.. Nuovi rilievi genetici e dattiloscopici a Garlasco potrebbero riaprire il processo per Alberto Stasi.. La procuratrice generale Francesca Nanni ha incontrato ieri a Milano il procuratore di Pavia Fabio Napoleone per discutere la possibilità di riaprire il caso di Garlasco, analizzando i nuovi elementi che potrebbero portare a una revisione del processo per Alberto Stasi. Il movimento si è spostato tra i corridoi della giustizia milanese e gli uffici di Pavia, dove si sta preparando un’informativa dettagliata da sottoporre alla Procura generale di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Garlasco: nuove perizie DNA accendono il caso Stasi Caso Garlasco: cosa rivelano davvero le nuove analisi sul Dna di Chiara Poggi Notizie correlate Leggi anche: Caso Garlasco, Sempio: “Stasi carnefice, sua condanna non è ingiusta” Leggi anche: Garlasco, il caso della stessa quantità di Dna su pedali e cucchiaino: "Quasi impossibile scientificamente" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Garlasco in TV: dall'Innata capacità di mentire di Sempio, alle gocce di sangue che riscrivono la dinamica dell'omicidio; Caso Garlasco, cosa è successo questa settimana: dall’impronta fantasma al PC di Chiara, tutti i nuovi sviluppi; Garlasco, goccia di sangue sotto al microonde e i movimenti dell'assassino in cucina, dubbi sulla traccia 61; Caso Garlasco, l’anno della riapertura del vaso di Pandora. Caso Garlasco, cosa è successo questa settimana: dall’impronta fantasma al PC di Chiara, tutti i nuovi sviluppiTra file informatici recuperati, tracce mai analizzate a fondo e nuove perizie genetiche, l'omicidio di Chiara Poggi torna a far discutere. Un labirinto investigativo che continua a generare dubbi e c ... panorama.it Garlasco, possibile sviluppo clamoroso nel caso Chiara Poggi: i pm pronti a rivelare le carteIl confronto tra i due uffici giudiziari in un momento in cui la nuova inchiesta si avvicina ad un passaggio cruciale ... tg.la7.it Il caso Garlasco: la Procura di Pavia sarebbe pronta a chiedere la revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. I punti “oscuri” della vicenda. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com Caso Garlasco, clamorosa svolta: "Alberto Stasi non era sulla scena del delitto" >> https://tinyurl.com/e6fuvnkt - facebook.com facebook