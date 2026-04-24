Garlasco oggi incontro in procura si va verso la chiusura della indagini I possibili scenari per Sempio e Stasi

Oggi si tiene un incontro in procura tra il procuratore di Pavia e la procuratrice generale di Milano, riguardante l'indagine sul delitto di Garlasco. In questa occasione, si discuterà della possibile chiusura delle indagini e dei prossimi sviluppi processuali. L'indagine coinvolge anche Andrea Sempio, che è attualmente indagato nell'ambito del procedimento. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli dell'incontro o sulle decisioni che verranno prese.

Atteso oggi un incontro tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sull'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato Andrea Sempio.🔗 Leggi su Fanpage.it Delitto di Garlasco, attesa per la chiusura delle indagini - Ore 14 del 06/03/2026 Notizie correlate Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processoMancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato per la morte di Chiara Poggi l'amico del fratello,... Leggi anche: Garlasco, il Dna che “scagiona” Alberto Stasi e la chiusura delle indagini su Sempio Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, incontro urgente in procura generale a Milano. Depositato un esposto sul depistaggio mediatico; Garlasco, oggi incontro in procura, si va verso la chiusura della indagini. I possibili scenari per Sempio e Stasi; Stasi non era sulla scena del crimine: i pm di Garlasco pronti a scoprire le carte dell'indagine; Caso Garlasco, presentato un esposto con file audio sul presunto depistaggio delle indagini. Incontro tra Procure sull’asse Milano-Pavia. Garlasco, oggi incontro in procura, si va verso la chiusura della indagini. I possibili scenari per Sempio e StasiAtteso oggi un incontro tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sull'indagine sul delitto di ... fanpage.it Delitto di Garlasco. In Procura audio misteriosi: Indicano pista alternativaNelle conversazioni depositate ci sarebbe anche il legale di Stasi, De Rensis. L’avvocato: Non oriento io le indagini. La criminologa Bruzzone: dialoghi farneticanti. Oggi possibile un confronto fra ... quotidiano.net Procura Generale e Procura Pavia: serenità sul vertice di oggi. Null’altro interessa. Ecco l’unica notizia degna di essere tale Dal pianeta Terra e’ tutto A voi Marte: qui c’è chi ride o vomita a seconda del carattere #garlasco #indagini #cronacanera - facebook.com facebook #Garlasco, l’orma e il dna sul pedale: così la procura chiederà la revisione della condanna a #Stasi. Nel faldone pavese su #Sempio sono in arrivo l’informativa finale dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e gli indizi e i riscontri accumulati da Arma x.com