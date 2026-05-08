La procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Durante le analisi sono stati acquisiti i soliloqui di Sempio, in cui afferma: “Quando sono andato io il sangue c’era”, e appunti in cui si legge “Mamma in panico”. La scoperta è stata trasmessa in una puntata della trasmissione Discovery dedicata al caso.

Ormai la Discovery è in atto: l’inchiesta bis sul delitto di Garlasco (in una sorta di campionario dell’orrore acquisito come prova d’accusa) giunge a una svolta decisiva con la chiusura delle indagini della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio. A 19 anni anni dall’ omicidio di Chiara Poggi, il quadro accusatorio si arricchisce di ora in ora di nuovi elementi tecnici, intercettazioni e inquietanti appunti personali che sembrano riscrivere la storia di quell’efferato omicidio del 13 agosto 2007, mettendo seriamente in discussione la condanna definitiva a 16 anni inflitta ad Alberto Stasi. Caso Garlasco, Discovery e consulenza Cattaneo: «Chiara Poggi uccisa tra le 9.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, dalla Discovery l’orrore. Choc dai soliloqui di Sempio: “Quando sono andato io il sangue c’era”. E negli appunti: “Mamma in panico”

Garlasco, dopo Stasi e Sempio a quando gli altri

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