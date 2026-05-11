Garlasco legale dei Poggi | Dispiaciuti sempre massima collaborazione con i pm Non c’è spazio per revisione Stasi

Gli avvocati della famiglia Poggi hanno espresso dispiacere per la situazione, sottolineando di aver sempre collaborato con i pubblici ministeri. Hanno inoltre precisato che, dopo aver esaminato le consulenze, non sono emersi elementi tali da giustificare una revisione del caso. La vicenda riguarda le indagini in corso e il confronto con le risultanze investigative, senza che siano state avanzate nuove ipotesi o richieste di revisione.

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Garlasco (Pavia), 11 maggio 2026 – “Dalla lettura delle consulenze non emergono realmente elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi, proprio non vedo spazio per una revisione, né dalla consulenza medico-legale della dottoressa Cattaneo, né dalla consulenza di Dal Checco dal punto di vista informatico, ne' dalle consulenze del Ris per quanto riguarda la BPA (lo studio delle tracce ematiche sulla scena del crimine, ndr )”. È deciso nel suo giudizio l ’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, alla luce della lettura delle carte dell'indagine su Garlasco depositate in questi giorni con la chiusura dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Garlasco, legale dei Poggi: “Dispiaciuti, sempre massima collaborazione con i pm. Non c’è spazio per revisione Stasi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GARLASCO: I SEGRETI DI MARCO POGGI E ANDREA SEMPIO SUL PC MANOMESSO DI CHIARA. I DOCUMENTI INEDITI. Notizie correlate Garlasco, il legale dei Poggi: “Da Pm accanimento, hanno ignorato prove su Stasi”Il legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, si dice “un po’ sorpreso” della “mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti”... Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi getta ombre sulla Procura: "Incontri frequenti tra pm e avvocati di Stasi"L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, avanza dubbi sulla nuova indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che... Argomenti più discussi: L'avvocato dei Poggi: Ma quale svolta, sono suggestioni destinate presto a sgonfiarsi; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Giallo di Garlasco, la difesa di Poggi: Nessuna confessione nei soliloqui dell'indagato; Garlasco, i legali dei Poggi contro il cambio di reato per Sempio: Nuova versione sembra costruita a tavolino. #Garlasco a #Mattino5, chiuse #indagini su #Sempio: per la #procura è unico colpevole dell' #omicidio di #ChiaraPoggi. Inviato:(..)Io mi trovo come vedi davanti la Procura di Pavia, perché è atteso qui a breve l'arrivo dei legali che possono proprio da oggi pr x.com Garlasco: perché il legale di Marco Poggi non dubita neanche un po' su Andrea Sempio? reddit