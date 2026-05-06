Marco Poggi ha dichiarato ai pubblici ministeri di non aver mai visto i video intimi di Chiara con Andrea Sempio. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha confermato di non aver avuto conoscenza di quei filmati, smentendo eventuali ipotesi o sospetti in merito. La sua versione dei fatti si inserisce nel quadro delle indagini sul delitto di Garlasco, in corso da tempo.

L’interrogatorio di Marco Poggi segna un punto a favore della difesa, dato che il fratello di Chiara ha smentito l’esistenza dei video intimi che avrebbero scatenato l’ossessione di Andrea Sempio. Nonostante l’ascolto di audio compromettenti e i riferimenti al DNA e all’impronta 33, Marco Poggi ha dichiarato di non credere alla colpevolezza dell’amico, citando le incertezze scientifiche emerse dalle perizie a Garlasco. L'interrogatorio di Marco Poggi sul mistero dei video di Chiara Il silenzio di Andrea Sempio I dubbi sul delitto di Garlasco L’interrogatorio di Marco Poggi sul mistero dei video di Chiara Marco Poggi è stato ascoltato questa mattina per circa due ore dalle pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza presso la Procura di Pavia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Marco Poggi conferma ai pm di non aver "mai visto i video intimi di Chiara con Andrea Sempio"

Notizie correlate

Delitto di Garlasco, Sempio non ha risposto ai pm. Marco Poggi: “Mai visto con Andrea video intimi di Chiara”È durato poco meno di quattro ore l’interrogatorio ad Andrea Sempio che, come anticipato dai suoi legali, si è avvalso della facoltà di non...

Garlasco, Marco Poggi ai pm nell'interrogatorio: "Andrea Sempio non è colpevole, mai visti con lui i video intimi di Chiara"Nella sua testimonianza, rispondendo alle domande degli inquirenti circa la riconducibilità del Dna di Sempio trovato sotto le unghie della vittima,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Caso Garlasco, oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle Cappa; Garlasco, Andrea Sempio ha incontrato Chiara Poggi 4 o 5 volte: la precisazione del padre Giuseppe; Garlasco, Sempio e Marco Poggi, il presunto legame intimo; Garlasco, i legali di Sempio: Domani non risponderà a Pm. Anche Marco Poggi in Procura.

Garlasco, cosa sapeva Marco Poggi dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi: Avevo letto i loro messaggiNel 2007 Marco Poggi disse di essere a conoscenza di un video intimo della sorella Chiara e Alberto Stasi: il suo racconto ai carabinieri ... virgilio.it

Garlasco, il fratello di Chiara Poggi ha risposto a tutto: cosa ha detto su DNA, video e gli audio di SempioMarco Poggi non cede davanti al DNA sulle unghie di Chiara, ai video e agli audio di Sempio fatti ascoltare dai pm. Non credo alla sua colpevolezza. blogsicilia.it

Garlasco, Sempio non ha risposto ai pm. Interrogato anche Marco Poggi - facebook.com facebook

La versione di Marco Poggi, fratello di Chiara, resta identica e difende Andrea Sempio: mai visto i video intimi tra la ventiseienne e il fidanzato Alberto Stasi presenti nel pc di casa Poggi al quale l'allora 19enne e l'amico avevano libero accesso. Davanti ai p x.com