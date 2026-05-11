Nonostante le parole dell'avvocato dei Poggi, nei nuovi atti dell'inchiesta è emersa una intercettazione di Sempio, nella quale il 38enne sembrerebbe rivelare l'orario del delitto: "È successo qualcosa quel giorno (.) era sempre lì a casa (.) però cazzo (.) alle nove e mezza”. Il legale.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'avvocato Tizzoni: "Non vedo spazio per una revisione, inchiesta volta a sconfessare responsabilità di Stasi"

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Il delitto di Garlasco. Gli avvocati di Alberto Stasi: Chiederemo revisione del processo.

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Garlasco – L’avvocato dei Poggi, Tizzoni: “L’inchiesta su Sempio bypassa i punti centrali della condanna di Stasi. Non vedo spazio per una revisione”“Non si può immaginare una revisione del processo togliendo quello che non piace e che non torna ma senza spiegarlo”.

Garlasco – L’avvocato dei Poggi, Tizzoni: “L’inchiesta su Sempio bypassa i punti centrali della condanna di Stasi. Non si può immaginare una revisione togliendo quello che non piace”“Non si può immaginare una revisione del processo togliendo quello che non piace e che non torna ma senza spiegarlo”.

Argomenti più discussi: L'avvocato dei Poggi: Ma quale svolta, sono suggestioni destinate presto a sgonfiarsi; Il duro affondo dei legali della famiglia Poggi: indagini dei carabinieri condizionate da contesti poco trasparenti; Garlasco, soldi non tracciati e quei rapporti opachi dietro la prima archiviazione di Sempio nel 2017; Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio: Ha ucciso Chiara con crudeltà. Tg1: Marco Poggi ostile.

Quindi l'infame Ingrosso sarebbe stata comandata per gli audio diffamatori nei confronti dell'Avvocato De Rensis da due teste di serpente: l'Avvocato Tizzoni e Campagna. #garlasco x.com

Garlasco, l’avvocato della famiglia Poggi: Non vedo spazio per la revisione di StasiL'avvocato Tizzoni, legale della famiglia Poggi, ha letto gli atti nel weekend: La camminata è liquidata in una paginetta, la bicicletta nera sparita. Non vedo spazio per la revisione di Stasi. blogsicilia.it