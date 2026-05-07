La procura di Pavia ha concluso le indagini preliminari relative al caso di Garlasco, notificando l'avviso di deposito di tutti gli atti a carico di Andrea Sempio, coinvolto nel delitto e nell'omicidio di Chiara Poggi. Contestualmente, gli atti sono stati inviati a Milano per la revisione della condanna di un altro imputato, nel procedimento legato a questa vicenda. La decisione si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

La procura di Pavia ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Andrea Sempio con "deposito di tutti gli atti" sul delitto di Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi. A comunicarlo è stato il procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, che in una nota ha fatto sapere che "provvederà" a inoltrare alla procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, l'atto contestato al 38enne nel corso dell'interrogatorio del 6 maggio 2026 - illustrativo e riassuntivo delle nuove prove raccolte dalla riapertura delle indagini - per valutare una istanza di revisione della condanna per Stasi che sta scontando 16 anni di carcere.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, chiuse le indagini su Sempio. Gli atti a Milano per la revisione della condanna di Stasi

Garlasco, Andrea Sempio rischia il processo. La mossa dei pm: «Ora la revisione per Stasi»

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