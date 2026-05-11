Garlasco l' arma nell' asciugamano e Chiara in ginocchio | ecco la sequenza della mattanza

Una nuova consulenza tecnica sul delitto di Chiara Poggi ha ricostruito la scena del crimine in otto passaggi, utilizzando strumenti come Bloodstain Pattern Analysis, scanner, ricostruzioni 3D e avatar. La sequenza descrive l’arma trovata nell’asciugamano e la posizione di Chiara in ginocchio, evidenziando una progressione nell’azione omicidiaria e nei livelli di lesività. La ricostruzione si basa su analisi dettagliate delle tracce di sangue e delle dinamiche dell’evento.

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