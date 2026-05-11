Garlasco l' arma nell' asciugamano e Chiara in ginocchio | ecco la sequenza della mattanza
Una nuova consulenza tecnica sul delitto di Chiara Poggi ha ricostruito la scena del crimine in otto passaggi, utilizzando strumenti come Bloodstain Pattern Analysis, scanner, ricostruzioni 3D e avatar. La sequenza descrive l’arma trovata nell’asciugamano e la posizione di Chiara in ginocchio, evidenziando una progressione nell’azione omicidiaria e nei livelli di lesività. La ricostruzione si basa su analisi dettagliate delle tracce di sangue e delle dinamiche dell’evento.
La nuova consulenza tecnica sul delitto di Chiara Poggi ricostruisce il massacro in otto atti, con una "progressione nell’azione omicidiaria in termini di lesività", analizzata tramite Bloodstain Pattern Analysis (Bpa), scanner, ricostruzioni 3D e avatar.Il dettaglio finale dell’azione del killer è particolarmente significativo: l’assassino è scappato solo dopo aver lavato l’arma del delitto e averla poi forse sistemata in un asciugamano. Questo gesto conclusivo arriva al termine di una sequenza di violenza estrema durata almeno mezz’ora. La ricostruzione, come riporta Repubblica, inizia con Chiara sul divano alle 9.12 mentre fa colazione....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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«L'arma che uccise Chiara Poggi lavata o avvolta in un asciugamano»: la ricostruzione dei Ris e il caso dei teli da mare scomparsiL'arma che uccise Chiara Poggi potrebbe essere stata lavata con estrema attenzione o riposta in un contenitore.
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