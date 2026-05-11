Garlasco l' altra inchiesta sulla morte di Chiara Poggi tenuta segreta per 13 anni

Una nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco è stata condotta dalla Procura di Pavia, ma è rimasta nascosta al pubblico per oltre un decennio. Le autorità hanno avviato un'indagine che non è stata comunicata né ai media né ai cittadini, e di cui ora si conoscono pochi dettagli. La scoperta di questa attività investigativa risale a recenti accertamenti, lasciando aperti molti interrogativi sulla sua natura e sui motivi del suo segreto.

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C'è stata un'altra indagine della Procura a Pavia sul delitto di Garlasco, di cui non si è saputo nulla per 13 anni. È stata aperta contro ignoti nel 2013 sulla base di una " denuncia-querela " presentata dalla "difesa del condannato" Alberto Stasi in un'epoca in cui l'ex fidanzato di Chiara Poggi era ancora a piede libero e non aveva nemmeno affrontato il processo d'appello bis, quello della prima condanna. È una circostanza che emerge dagli atti del fascicolo su Andrea Sempio all'interno di una memoria depositata dal procuratore aggiunto Stefano Civardi con le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza. Durante lo "sviluppo processuale" del caso Garlasco, scrivono i pm di Pavia, "presso questo stesso Ufficio sorgeva secondo procedimento".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'altra inchiesta sulla morte di Chiara Poggi tenuta segreta per 13 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, perizia cambia ora della morte di Chiara Poggi: toglierebbe Stasi dalla scena del crimine Notizie correlate Delitto di Garlasco, nuova perizia sull’ora della morte di Chiara Poggi cambia lo scenario dell’inchiestaPossibile sviluppo nel caso del delitto di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione il 13 agosto 2007. Caso Garlasco: una nuova perizia cambia l'ora della morte di Chiara PoggiAGI - Possibile svolta nel caso del delitto di Garlasco: un'esclusiva del Tg1, andata in onda nell'edizione delle 20 del telegiornale, riferisce di... Argomenti più discussi: Caso Garlasco, cos'ha in mano la Procura e perchè le intercettazioni rivelate: cosa cambia da oggi; Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Delitto di Garlasco, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio; Dossier Garlasco: le sentenze, i fatti, le ipotesi - Appunti. Quello che emerge dalla nuova inchiesta è che si è scavato ovunque per trovare un link tra Sempio e Chiara Poggi, ma la verità è che non esiste NULLA che provi un qualunque legame tra i due, figuriamoci UN’ OSSESSIONE. Lui lascia bigliettini su tutto, 335 x.com Donna uccisa in casa a Piacenza, arrestato il marito reddit Garlasco, Andrea Sempio si sarebbe sporto sulle scale: sul gradino 3 ci sarebbero le tracce dell'armaAndrea Sempio avrebbe osservato il corpo di Chiara sporgendosi sulle scale e sul gradino 3 avrebbe deposto l'arma del delitto di Garlasco: le novità ... virgilio.it