AGI - Possibile svolta nel caso del delitto di Garlasco: un'esclusiva del Tg1, andata in onda nell'edizione delle 20 del telegiornale, riferisce di alcune indiscrezioni che permetterebbero di cambiare l' orario della morte di Chiara Poggi, uccisa in casa il 13 agosto 2007. La perizia dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, depositata in Procura, avrebbe stabilito infatti che quel giorno la 26enne sarebbe stata uccisa almeno mezz'ora dopo aver fatto colazione, circostanza che se confermata potrebbe spostare in avanti l' ora del delitto e mettere quindi in discussione l' arco temporale in cui la sentenza di condanna dell'allora fidanzato Alberto Stasi colloca l' omicidio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caso Garlasco: una nuova perizia cambia l'ora della morte di Chiara Poggi

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Il caso #Garlasco. Nuove rivelazioni dalla perizia medico legale depositata in Procura. Si sposta più avanti l’ora della morte di Chiara Poggi: sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo la colazione.#tg1 #farwest #chiarapoggi #AlbertoStasi facebook

Il caso #Garlasco. Nuove rivelazioni dalla perizia medico legale depositata in Procura. Si sposta più avanti l’ora della morte di Chiara Poggi: sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo la colazione. #Tg1 Roberta Ferrari x.com