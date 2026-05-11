A Garlasco, in provincia di Pavia, si apre un nuovo capitolo nel caso di Chiara Poggi, con l’accusa che coinvolge l’indagato Andrea Sempio. I pubblici ministeri sostengono che ci siano elementi sufficienti per accusarlo, mentre la difesa rivendica che le prove siano state interpretate in modo errato. La discussione si concentra sulla validità delle testimonianze e delle evidenze raccolte durante le indagini, alimentando nuove tensioni nel procedimento giudiziario.

Garlasco (Pavia), 11 maggio 2026 – “Siamo di fronte a un errore interpretativo clamoroso ”. L’avvocato Liborio Cataliotti, che con la collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, replica così a una delle ‘prove’ contro il 38enne accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Nell’interrogatorio di venerdì, quando Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, gli è stato mostrato un foglietto che i carabinieri hanno recuperato dalla spazzatura, gettato “in un luogo lontano da casa sua” il 26 febbraio 2025, quando era venuto a conoscenza della nuova indagine. Una serie di parole: “Inizio scoperta”, “tra cucina e sala“, “cane”, “colpi da.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Furia cieca su Chiara Poggi”. L’accusa dei pm all’indagato Andrea Sempio. La difesa: prove interpretate male

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