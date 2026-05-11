Garlasco la procura di Pavia ricostruisce il percorso di fuga dell' assassino
La procura di Pavia ha ricostruito i dettagli della fuga del sospettato coinvolto in un omicidio avvenuto a Garlasco. Secondo quanto emerso, il percorso di allontanamento ha preso avvio dal retro della villetta di via Pascoli, che si affaccia sui campi circostanti. Le indagini si concentrano ora sull'analisi dei movimenti successivi e sui punti di possibile approdo dell'uomo.
Secondo la ricostruzione della procura di Pavia, la fuga del presunto killer inizia da qui, dal retro della villetta di via pascoli che dà sui campi. Probabilmente l'uomo ha scavalcato questo muretto, che dopo il delitto risultava essere rotto. Un'altra dinamica sulla via di fuga dell'assassino di Chiara Poggi. La ipotizzano i Ris in una delle relazioni dell'impianto accusatorio contro Andrea Sempio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi
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