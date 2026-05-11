Garlasco la procura di Pavia ricostruisce il percorso di fuga dell' assassino

La procura di Pavia ha ricostruito i dettagli della fuga del sospettato coinvolto in un omicidio avvenuto a Garlasco. Secondo quanto emerso, il percorso di allontanamento ha preso avvio dal retro della villetta di via Pascoli, che si affaccia sui campi circostanti. Le indagini si concentrano ora sull'analisi dei movimenti successivi e sui punti di possibile approdo dell'uomo.

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