Garlasco l' ipotesi sulla fuga del killer di Chiara Poggi | Assassino scappato dal retro di là percorso rapido e meno esposto
Gli investigatori stanno valutando la possibilità che l’assassino di Chiara Poggi sia fuggito dal retro dell’abitazione, percorrendo un percorso rapido e meno visibile. Questa teoria si basa sulla ricostruzione del movimento dell’uomo, che avrebbe evitato le vie principali. A supporto di questa ipotesi, c’è anche il ritrovamento di un sacco con vestiti e scarpe in un canale della zona, avvenuto nove giorni dopo il delitto.
Questa ricostruzione si collega a un altro elemento già noto agli investigatori: il ritrovamento, nove giorni dopo il delitto, di un sacco contenente vestiti e scarpe in un canale della zona Nuove ipotesi sul delitto di Garlasco. Nella puntata di Mattino Cinque del 6 aprile, l’analisi si è co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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