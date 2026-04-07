Garlasco l' ipotesi sulla fuga del killer di Chiara Poggi | Assassino scappato dal retro di là percorso rapido e meno esposto

Gli investigatori stanno valutando la possibilità che l’assassino di Chiara Poggi sia fuggito dal retro dell’abitazione, percorrendo un percorso rapido e meno visibile. Questa teoria si basa sulla ricostruzione del movimento dell’uomo, che avrebbe evitato le vie principali. A supporto di questa ipotesi, c’è anche il ritrovamento di un sacco con vestiti e scarpe in un canale della zona, avvenuto nove giorni dopo il delitto.