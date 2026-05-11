Garlasco la famiglia Poggi | Stasi resta colpevole Sempio non c' entra

La famiglia Poggi ha confermato che, secondo le consulenze legali, l'imputato Stasi rimane considerato colpevole nel caso giudiziario in corso. Hanno inoltre ribadito che Sempio non ha alcuna responsabilità. La posizione è stata espressa dopo aver esaminato i documenti e le analisi tecniche depositate nelle ultime settimane, senza che siano emersi elementi nuovi o sostanziali a modificare le conclusioni precedenti. La vicenda giudiziaria prosegue con le udienze già programmate.

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AGI - "Dalla lettura delle consulenze non emergono realmente elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi, proprio non vedo spazio per una revisione, ne' dalla consulenza medico-legale della dottoressa Cattaneo, ne' dalla consulenza di Dal Checco dal punto di vista informatico, ne' dalle consulenze del Ris per quanto riguarda la BPA (lo studio delle tracce ematiche sulla scena del crimine, ndr)". È netto il giudizio dell' avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, alla luce della lettura delle carte dell'indagine su Garlasco depositate in questi giorni con la chiusura dell'inchiesta. Il nodo dell'impronta 33 e i dubbi sulla perizia.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco, la famiglia Poggi: "Stasi resta colpevole, Sempio non c'entra" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo Notizie correlate Caso Garlasco: "Stasi resta colpevole, Sempio non c'entra"AGI - "Dalla lettura delle consulenze non emergono realmente elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi,... Leggi anche: Garlasco, famiglia Poggi contro l'indagine su Andrea Sempio: "Non si riscrive così la storia, Stasi colpevole" Argomenti più discussi: Garlasco, famiglia Poggi: Carabinieri condizionati da contesti poco trasparenti; Garlasco, i carabinieri contestano l'intreccio tra la famiglia Poggi e la difesa di Andrea Sempio; La famiglia Poggi contro i carabinieri: Indagini condizionate da contesti poco trasparenti; Garlasco, la famiglia Poggi: Carabinieri condizionati da contesti opachi. Se un perito accerterà che l'impronta 33 bagnata quindi fresca è attribuibile a Sempio, Nuzzi e tutta la schiera dei giornalisti al servizio della famiglia poggi dovranno andarsi a nascondere, perché 30 anni a Sempio non glieli leva nessuno. #Garlasco x.com Garlasco, 'Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio' - Ultima ora reddit Garlasco, il telefono di Andrea Sempio aggancia una cella vicino casa Poggi: il dettaglio a Mattino 5Caso Garlasco, a Mattino 5 il nuovo dettaglio sulle celle telefoniche: alle 9:58 il cellulare di Andrea Sempio aggancia l’area di via Pascoli ... affaritaliani.it