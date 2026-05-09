Garlasco investigatori | i Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini su Andrea Sempio

A Garlasco, gli investigatori hanno riferito che i Poggi avrebbero cercato di trovare un modo per ostacolare le indagini su Andrea Sempio. Secondo quanto emerso, ci sarebbero state alcune interlocuzioni che farebbero emergere elementi inquietanti. La Procura sta analizzando le conversazioni e le comunicazioni tra i soggetti coinvolti, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli della vicenda.

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Garlasco (Pavia) – Ci sarebbero interlocuzioni che farebbero emergere " elementi inquietanti, laddove i Poggi fanno riferimento a tattiche di contrasto discusse con i propri legali al fine di intimidire gli inquirenti: ben al di là quindi di una legittima non condivisione della linea dell'autorità giudiziaria procedente". È quanto si legge nella informativa finale dei carabinieri relativa alla vicenda del delitto di Garlasco, i quali citano una conversazione intercettata del 14 maggio 2025, avvenuta a poco più di un mese dall a riapertura delle indagini su Andrea Sempio, in cui - sottolineano gli investigatori - " la preoccupazione della famiglia dei Poggi è quella di trovare un modo per bloccare le indagini".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Garlasco, investigatori: i Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini su Andrea Sempio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Garlasco, il pc di Chiara Poggi è la chiave per risolvere il caso - Ore 14 Sera 15/01/2026 Notizie correlate Garlasco, la Procura di Pavia chiude le indagini: «Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi»La Procura di Pavia ha messo il punto alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. Garlasco, Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per la Procura di Pavia: chiuse le indagini, cosa succede oraSarebbe stata notificata ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini in merito al delitto di Garlasco. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ore 14 Sera 2 - Garlasco, la Procura: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi - 07/05/2026 - Video; Garlasco, i carabinieri parlano di anomalia tra i Poggi e Sempio. E tirano in ballo l'ex procuratrice. La famiglia: Indagini condizionate; Le intercettazioni, la telefonata con Chiara Poggi e la chiavetta Usb: il caso Garlasco dopo l'ultimo interrogatorio ad Andrea Sempio; Garlasco, l’orario della morte e i diari entrano nell’inchiesta su Sempio. Garlasco, dentro il diario di Andrea Sempio: il profilo psicologico 'inquieto' VIDEOLe nuove carte sull’inchiesta di Garlasco delineano Andrea Sempio come una figura dal profilo psicologico inquieto, con diari, intercettazioni e ricostruzioni che alimentano i sospetti ... ilgazzettino.it Garlasco, i carabinieri parlano di anomalia tra i Poggi e Sempio. E tirano in ballo l’ex procuratrice. La famiglia: Indagini condizionateNella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, le oltre 300 pagine dell’informativa del Nucleo investigativo di Milano non si limitano alla ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma entrano nel cuore dei ... ilfattoquotidiano.it Garlasco, il padre di Andrea Sempio intercettato prima dell'inizio dell'inchiesta bresciana: 'Il pm Venditti mi disse 'finirà presto' dopo che ci ha ascoltato' #ANSA x.com