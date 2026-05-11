Cacciando soldi si sistema Le intercettazioni di Sempio e di suo papà Verso la fine l’inchiesta sull’ex pm Venditti
Le indagini sulla vicenda si sono concentrate su intercettazioni tra Andrea Sempio e suo padre, dove si discuteva di soldi e possibili sistemi per risolvere questioni legali. L’inchiesta, inizialmente archiviata nel 2017 con l’ipotesi di corruzione, è stata riaperta e approfondita, includendo anche lo studio dettagliato di tutti i passaggi pratici. Nella stessa fase sono emerse anche indagini sull’ex pubblico ministero Venditti.
Garlasco (Pavia) – L’indagine archiviata nel 2017, con l’ipotesi della corruzione, è stata la base di partenza della riaperta inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, con “uno studio sistematico e minuzioso di tutti i passaggi” come confermato nella informativa finale dei carabinieri di Milano. A partire dalle “ anomalie riscontrate in relazione alle attività di indagine ” e dal “riascolto delle intercettazioni”. https:www.ilgiorno.itbresciacronacavenditti-garlasco-corruzione-u3fhs74l Il 9 febbraio, nella sua auto, Andrea Sempio dice “cacciando i soldi si sistema”. E lo stesso giorno, alle 18.41, sempre in auto ma con il padre Giuseppe che dice “Si fa solo così e basta”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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