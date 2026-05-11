Cacciando soldi si sistema Le intercettazioni di Sempio e di suo papà Verso la fine l’inchiesta sull’ex pm Venditti

Le indagini sulla vicenda si sono concentrate su intercettazioni tra Andrea Sempio e suo padre, dove si discuteva di soldi e possibili sistemi per risolvere questioni legali. L’inchiesta, inizialmente archiviata nel 2017 con l’ipotesi di corruzione, è stata riaperta e approfondita, includendo anche lo studio dettagliato di tutti i passaggi pratici. Nella stessa fase sono emerse anche indagini sull’ex pubblico ministero Venditti.

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