Nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia sta analizzando un messaggio scritto su un pizzino che si ritiene sia stato lasciato da Andrea Sempio. Il testo del messaggio contiene il tentativo di presentarsi come vittima, suscitando interrogativi sulla sua reale posizione nella vicenda. Da mesi, le autorità cercano di fare chiarezza sulla natura di questo documento e sulle eventuali implicazioni di Sempio nel caso.

Vittima di un gossip giudiziario, mediatico e nero, o carnefice che ha studiato tutto nei minimi dettagli? È ciò che da mesi la Procura di Pavia sta cercando insistentemente di capire su Andrea Sempio, nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. E tracciandone un profilo che appare quantomeno borderline. Tanti gli elementi raccolti nell’indagine su di lui: gli appunti sulle donne, i fogli buttati nella spazzatura, i file sulla violenza, le frasi intercettate in auto e il timore che “quel video” potesse saltare fuori da un momento all’altro. Il quadro descritto dai magistrati è pesante. Per chi indaga esistono “solidi elementi” sul.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il pizzino inquietante di Sempio: "Apparire come vittima"

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Garlasco, i due destini di Sempio e Stasi: cosa succede ora

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