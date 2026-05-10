Garlasco tra le ricerche di Andrea Sempio sul web test di serial killer e satanismo I pm | Inquietante

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli investigatori hanno analizzato le ricerche online di Andrea Sempio, scoprendo che tra le query inserite ci sono riferimenti a serial killer e temi legati al satanismo. I pubblici ministeri hanno definito le ricerche come “inquietanti”, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità di analisi o sui contenuti specifici trovati. Le indagini continuano per approfondire il collegamento tra le ricerche e eventuali comportamenti o attività di Sempio.

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Gli investigatori hanno analizzato le ricerche sul web fatte da Andrea Sempio e hanno scoperto un interesse per l'indagato dell'omicidio di Chiara Poggi "per il satanismo, gli omicidi, gli assassini, i predatori sessuali, la violenza sulle donne, i cadaveri e la decapitazione,?'esame autoptico e i fenomeni cadaverici".🔗 Leggi su Fanpage.it

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