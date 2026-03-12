Garlasco Andrea Sempio attacca Stasi e lo definisce carnefice | Nulla che possa smontare la condanna

Andrea Sempio commenta il caso Garlasco e, convinto della validità della condanna, accusa Stasi di essere il carnefice. Sempio afferma che nulla può smontare la sentenza e si schiera fermamente dalla parte della giustizia. La sua posizione si basa su quanto affermato nel procedimento legale, senza ipotesi o interpretazioni personali.

Andrea Sempio è diventato noto come unico indagato, per omicidio, nelle nuove indagini sul caso Garlasco. Da allora, il 38enne che nega qualsiasi coinvolgimento con l’omicidio di Chiara Poggi, non ha mai smesso di raccontare la propria versione dei fatti. Ospite di un programma televisivo dichiara di considerare giusta la condanna ad Alberto Stasi, che ai suoi occhi non è vittima ma “carnefice”. Andrea Sempio su Stasi: “Per me è il carnefice” Tra Sempio e Stasi nessun rapporto La difesa dalle accuse: “Si attaccano a ogni virgola” Andrea Sempio su Stasi: “Per me è il carnefice” Nella serata di martedì 12 marzo 2026, Andrea Sempio è ospite di Dritto e Rovescio, talk show politico condotto da Paolo Del Debbio su Rete4. 🔗 Leggi su Virgilio.it

