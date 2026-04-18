Una caposala di un ristorante nel Salento è stata accusata di aver sottratto circa 45.000 euro. Secondo le indagini, cancellava le comande dei clienti e intascava i contanti, mentre i registri ufficiali non corrispondevano alle rimanenze di magazzino. La scoperta è avvenuta dopo un confronto tra il proprietario e il suo commercialista, che ha evidenziato una discrepanza tra gli incassi dichiarati e le giacenze effettive.

Una discrepanza tra incassi dichiarati e le rimanenze del magazzino. È il campanello d’allarme che ha messo all’erta il proprietario di un ristorante del Salento che, confrontandosi con il suo commercialista, si è accorto che i conti non tornavano. Così, ha deciso di volerci vedere chiaro e il suo sospetto è cresciuto fino a diventare un’indagine portata avanti dalla Procura di Lecce. Nel registro degli indagati è stato iscritto un caposala di Maglie, 45 anni, impiegato del locale e accusato di furto aggravato e continuato. Stando a quanto ricostruito da Il Corriere della Sera, tra agosto 2024 e ottobre 2025 l’uomo avrebbe sottratto al bilancio del ristorante oltre 45mila euro, per la precisione 45.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caposala di un ristorante cancellava le comande dei clienti e intascava i contanti, sottratti 45mila euro: accusato di furto aggravato e continuato

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