Il foglio a quadretti manoscritto su entrambi i lati è stato scritto il 26 febbraio di un anno fa ed è stato rinvenuto nel sacco della spazzatura lontano da casa dell'indagato Spunta un foglietto con gli appunti del delitto di Garlasco gettato da Andrea Sempio nella spazzatura. Delle frasi ap.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, foglietto con gli appunti del delitto gettato da Sempio nella spazzatura: "Da cucina a sala", "colpi" e "assassino"

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Garlasco, le foto inedite di Sempio recuperate dopo 18 anni da un hard disk che sembrava compromesso

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Garlasco, giallo nel giallo, spunta un misterioso foglietto gettato da Sempio nei rifiuti: “Da cucina a sala” a “assassino”, le parole chiave scritteDa quando è scattata la Discovery dettagli inediti e rivelazioni sconcertanti continuano a emergere e a sommarsi di ora in ora, aumentando – se...

Argomenti più discussi: Il foglietto con gli appunti del delitto di Garlasco gettato da Sempio nei rifiuti (e recuperato dagli inquirenti): Da cucina a sala, colpi, assassino; Garlasco, i dubbi sul foglietto con scritto assassino. Parla l'avvocato di Sempio: Era solo il copione di uno spettacolo, ecco perché; Sempio e il foglietto con scritto assassino. Il pm: Al rifiuto di Chiara ebbe una reazione esplosiva improvvisa; La Procura: Da Sempio annullamento furioso di Chiara. Il giallo del foglietto nella spazzatura.

Andrea Sempio il 26 febbraio butta la spazzatura con il foglietto per lo spettacolo. Le cose sone due: O Nuzzi è un veggente. O Nuzzi porta male. #Garlasco x.com