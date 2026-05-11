Garlasco foglietto con gli appunti del delitto gettato da Sempio nella spazzatura | Da cucina a sala colpi e assassino

Da ilgiornaleditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il foglio a quadretti manoscritto su entrambi i lati è stato scritto il 26 febbraio di un anno fa ed è stato rinvenuto nel sacco della spazzatura lontano da casa dell'indagato Spunta un foglietto con gli appunti del delitto di Garlasco gettato da Andrea Sempio nella spazzatura. Delle frasi ap.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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