A Garlasco emerge un nuovo elemento nelle indagini legate a un caso di cronaca nera. Un foglietto trovato tra i rifiuti, gettato da un individuo, riporta alcune frasi come «Da cucina a sala», «colpi», «assassino». Tra le parole scritte compaiono anche «inizio scoperta», «cane», «campanello» e «finestra da fuori», suggerendo possibili riferimenti a episodi o ambientazioni legate alla vicenda.

«Inizio scoperta», «da cucina a sala», «cane», «colpi da.», «campanello», «finestra da fuori». Frasi apparentemente sconnesse ma che sembrano legate all'omicidio di Chiara Poggi. Tutte sono state rinvenute su un foglietto che Andrea Sempio il 26 febbraio di un anno fa ha messo in un sacco della spazzatura e buttato in un'isola ecologica lontano da casa. Nel primo pomeriggio, riceve una telefonata dai carabinieri di Voghera: gli chiedono di presentarsi in caserma per una comunicazione ufficiale. In quel momento ignora che gli investigatori del reparto Omicidi di Milano stiano già monitorando i suoi spostamenti e la sua automobile. Non conosce neppure il contenuto dell’atto che gli verrà notificato il giorno seguente, ma comprende subito che riguarda ancora il caso Garlasco, già riemerso nelle indagini del 2017.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, cosa c'è scritto sul foglietto gettato da Sempio nei rifiuti: «Da cucina a sala», «colpi», «assassino»

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