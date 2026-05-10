Da quando è scattata la Discovery dettagli inediti e rivelazioni sconcertanti continuano a emergere e a sommarsi di ora in ora, aumentando – se possibile – il potenziale di choc del cold case di Garlasco tornato sotto i riflettori a 19 anni dall’omicidio grazie all’ inchiesta bis della Procura di Pavia. Oggi allora, tra le tante, tantissime nuove informazioni investigative, il caso si arricchisce di un ulteriore capitolo inquietante che ruota attorno a un foglio a quadretti. E alla fretta di disfarsene. Sì, perché secondo quanto emerso dalle indagini, Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avrebbe tentato di occultare un manoscritto subito dopo aver ricevuto una convocazione in caserma nel febbraio dello scorso anno.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, giallo nel giallo, spunta un misterioso foglietto gettato da Sempio nei rifiuti: “Da cucina a sala” a “assassino”, le parole chiave scritte

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Garlasco, intercettazioni esclusive: “anfetamina, cocaina, suicidi e silenzi”

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