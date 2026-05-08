L'ex avvocato di Andrea Sempio ha espresso critiche nei confronti della procura di Pavia, sostenendo che le indagini sono basate su affermazioni infondate. In particolare, Lovati ha commentato l'analisi dell'impronta 33, definendola priva di fondamento. La discussione riguarda le prove raccolte nel procedimento giudiziario e le accuse mosse nei confronti di Sempio. La vicenda riguarda i dettagli delle indagini e le dichiarazioni degli avvocati coinvolti.

“Non è il modo di procedere”, “non si sbatte il mostro in prima pagina”. Così Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, va all’attacco della procura di Pavia per le ultime mosse nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, in particolare l’interrogatorio dell’indagato e di testimoni dopo aver diffuso le accuse. Non solo, l’avvocato definisce “balle, come l’impronta 33” le intercettazioni dei soliloqui in auto di Sempio. E si dice convinto dell’innocenza sia di Alberto Stasi che di Sempio: “Credo sempre nella terza pista”. Garlasco, Massimo Lovati attacca la procura di Pavia Lovati in difesa di Andrea Sempio: "Balle" "Credo sempre nella terza pista" Garlasco, Massimo Lovati attacca la procura di Pavia “Non è il modo di procedere.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Massimo Lovati difende Andrea Sempio e attacca la Procura: "Tutte balle come l'impronta 33"

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