Garlasco si presenta come un esempio emblematico delle dinamiche di vendetta sociale mascherata da ricerca della verità. La sua storia riflette una realtà complessa fatta di influenze culturali, politiche e sociali che si sono sviluppate nel tempo. La città si configura come un microcosmo in cui si intrecciano elementi storici e attuali, contribuendo a plasmare il suo volto contemporaneo. La sua evoluzione testimonia le trasformazioni avvenute nel contesto nazionale.

Poiché Garlasco, come si è scritto qui, è una maestosa rappresentazione antropologica, politica e culturale del Paese, la sua evoluzione finisce per assorbire e definire anche il suo quadro attuale. Venerdì sera due delle principali reti nazionali hanno dedicato, con numeri impressionanti, la prima serata alla novità del momento: il deposito degli atti di indagine, ribattezzato dai palati più raffinati discovery, manco fossimo nelle brume inglesi invece che in quelle pavesi. Il documento conclusivo, battezzato formalmente «nota di riepilogo delle indagini svolte», è stato diffuso in tutta Italia con tanto di logo gigante del Nucleo investigativo di Milano, l’ormai mitologica via Moscova ( competition is competition pure tra le agenzie investigative).🔗 Leggi su Linkiesta.it

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