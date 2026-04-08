Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale della compagnia Diesis Teatrango ha annunciato la rappresentazione di

Arezzo, 8 aprile 2026 – Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale della compagnia Diesis Teatrango presenta: Amlodhi=pazzo. Domenica 12 aprile alle ore 17:30 al Circolo Culturale Arci Aurora. Il laboratorio Permanente di Teatro Sociale della compagnia Diesis Teatrango compie 20 anni. Nasce nel 2006 presso l ’Accademia Dell’Arte di Arezzo, diventa negli anni successivi “Residenza” al Teatro Comunale di Bucine rappresentando un profondo lavoro di inclusione sia nel territorio regionale che nazionale. Un Cantiere Artistico privilegiato dove poter sperimentare nuovi linguaggi, incontrare arti espressive e sceniche differenti, in un dialogo costante con la creatività umana, al di là di ogni barriera formale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale della compagnia Diesis Teatrango presenta: Amlodhi=pazzo

Il secondo appuntamento di ToscanaInFolk: Diesis Teatrango con lo spettacolo " ...e canto che pazzo!"Arezzo, 18 febbraio 2026 – Venerdì 20 febbraio ore 21,15 al Centro di Aggregazione Sociale Tortaia in Via Alfieri 30 ad Arezzo.

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Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale della compagnia Diesis Teatrango presenta: Amlodhi=pazzoDomenica 12 aprile va in scena lo spettacolo Amlodhi=pazzo . Amleto, versione italiana di Hamlet, titolo del famoso dramma di William Shakespeare, ha origine dalla parola Amlodhi, nome di un eroe ... lanazione.it

Lecce, nasce il Tempio della Pace: un laboratorio permanente di dialogo interreligioso nel cuore del centro storicoIl progetto prevede inoltre una rete di attività collaterali: il Primo Forum Interreligioso del Tempio della Pace, il programma Tempio della Pace nelle scuole, un Festival della Pace, oltre a ... giornaledipuglia.com

Nasce a Lecce il Tempio della Pace: dove le fedi si incontrano e la pace si costruisce Il 9 aprile 2026, nel cuore del centro storico di Lecce, in via Madonna degli Studenti, sarà inaugurato il Tempio della Pace, un laboratorio permanente di dialogo interreligios - facebook.com facebook

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