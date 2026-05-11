Garlasco chiuse indagini Pm | in audio Sempio sembra svelare orario uccisione

Da tv2000.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sulla vicenda a Garlasco sono state chiuse dalla Procura di Pavia. Secondo quanto riferiscono i pubblici ministeri, in un audio registrato Sempio sembra rivelare dettagli sull’orario in cui sarebbe avvenuto l’omicidio. La Procura ha esaminato le nuove evidenze e le eventuali implicazioni di questa informazione. La conclusione delle indagini apre ora la strada a eventuali sviluppi legali futuri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Garlasco. Dalle nuove indagini della Procura di Pavia sembra emergere un’indicazione precisa da parte di Sempio sull’orario dell’assassinio. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

garlasco chiuse indagini pm in audio sempio sembra svelare orario uccisione
© Tv2000.it - Garlasco, chiuse indagini. Pm: in audio Sempio sembra svelare orario uccisione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Garlasco, chiuse indagini. Pm: in audio Sempio sembra svelare orario uccisione

Video Garlasco, chiuse indagini. Pm: in audio Sempio sembra svelare orario uccisione

Notizie correlate

Pm, in un audio Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidereABBONATI A DAYITALIANEWS L’analisi della Procura di Pavia Dalla rilettura di un’intercettazione ambientale risalente al 2017 emergono nuovi elementi...

Il pm: "In un audio Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò per uccidere"Dalla rilettura di un’intercettazione ambientale del 2017 la Procura di Pavia, nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco chiuse nei giorni scorsi,...

Argomenti più discussi: Garlasco, chiuse le indagini su Sempio. Per i pm uccise Chiara da solo, con odio e crudeltà; Pavia, chiuse le indagini sul delitto di Garlasco: Chiara uccisa con crudeltà da Sempio. Il Tg1: Marco Poggi ostile, ai carabinieri ha detto: Mi influenzate; Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco, la procura: Sempio uccise Chiara con odio | Inquirenti: Marco Poggi ostile; Chiara uccisa con odio, indagini su Sempio chiuse. Marco Poggi sfida i pm, i carabinieri: Ha cambiato vers….

garlasco chiuse indagini pmGarlasco, per i pm nell’intercettazione del 2017 Andrea Sempio avrebbe svelato l’ora del delitto: È successo qualcosa alle 9,30Garlasco, per i pm nell'intercettazione del 2017 Andrea Sempio svela l'ora del delitto: Quel giorno è successo qualcosa alle 9,30 ... blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web