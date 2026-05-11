Garlasco chiuse indagini Pm | in audio Sempio sembra svelare orario uccisione
Le indagini sulla vicenda a Garlasco sono state chiuse dalla Procura di Pavia. Secondo quanto riferiscono i pubblici ministeri, in un audio registrato Sempio sembra rivelare dettagli sull’orario in cui sarebbe avvenuto l’omicidio. La Procura ha esaminato le nuove evidenze e le eventuali implicazioni di questa informazione. La conclusione delle indagini apre ora la strada a eventuali sviluppi legali futuri.
Garlasco. Dalle nuove indagini della Procura di Pavia sembra emergere un’indicazione precisa da parte di Sempio sull’orario dell’assassinio. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Garlasco, chiuse indagini. Pm: in audio Sempio sembra svelare orario uccisione
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