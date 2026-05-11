Garlasco chiuse indagini Pm | in audio Sempio sembra svelare orario uccisione

Le indagini sulla vicenda a Garlasco sono state chiuse dalla Procura di Pavia. Secondo quanto riferiscono i pubblici ministeri, in un audio registrato Sempio sembra rivelare dettagli sull’orario in cui sarebbe avvenuto l’omicidio. La Procura ha esaminato le nuove evidenze e le eventuali implicazioni di questa informazione. La conclusione delle indagini apre ora la strada a eventuali sviluppi legali futuri.

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