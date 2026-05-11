Gennaro Cassese, ex comandante della compagnia dei carabinieri di Vigevano, è stato ospite di un programma televisivo dopo aver diffuso la notizia di essere indagato. Durante l'intervista, ha affermato di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia. La vicenda riguarda un'inchiesta in corso, che coinvolge anche altre persone. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sui motivi dell'indagine o sui possibili sviluppi.

Il colonnello Gennaro Cassese sarebbe indagato nell’inchiesta su Garlasco. L’ex comandante della compagnia dei carabinieri di Vigevano, però, non ha confermato la notizia riportata da diverse testate. “Ad oggi non ho avuto nessuna informazione di garanzia”, ha precisato Cassese parlando della notizia che lo riguarda. Garlasco, Gennaro Cassese indagato per false dichiarazioni al pm? Il nodo dell’ambulanza durante l’interrogatorio di Sempio Cassese non ricorda l’arrivo dell’ambulanza in caserma Cassese: “Scontrino? Spero che i colleghi abbiano i registri di entrata e uscita” Garlasco, Gennaro Cassese indagato per false dichiarazioni al pm? Gennaro Cassese non ha tuttavia escluso la possibilità che risulti indagato per l’articolo 371 bis, che punisce le dichiarazioni non solo false ma anche reticenti al pubblico ministero.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Cassese in tv dopo la notizia che lo vedrebbe indagato: "Non ho ricevuto nessun avviso di garanzia"

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