Garlasco annuncio sconvolgente | L’hanno trovata è di Stasi Cosa succede ora

Nella vicenda giudiziaria legata al delitto di Chiara Poggi, una consulenza tecnica depositata nell’inchiesta evidenzia la presenza di impronte nel bagno della villetta di Garlasco. La notizia ha suscitato grande attenzione tra le persone coinvolte e l’opinione pubblica. L’indagine prosegue, con le autorità che stanno analizzando i dettagli emersi e valutando eventuali sviluppi futuri.

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Una consulenza tecnica recentemente depositata nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi riporta al centro dell’attenzione le impronte rilevate nel bagno della villetta di Garlasco. Il documento, di natura dattiloscopica, ricostruisce e aggiorna alcuni dati già analizzati nelle prime fasi investigative. Consulenza dattiloscopica: individuata un’ulteriore traccia sul dispenser del sapone. Secondo quanto riportato nella nuova consulenza dattiloscopica inserita nel fascicolo che vede indagato Andrea Sempio, sarebbe stata riconosciuta un’ulteriore impronta attribuita ad Alberto Stasi. La traccia sarebbe stata individuata sul dispenser del sapone collocato nel bagno al piano terra dell’abitazione di Garlasco, dove Chiara Poggi venne uccisa il 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, annuncio sconvolgente: “L’hanno trovata, è di Stasi”. Cosa succede ora ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, i due destini di Sempio e Stasi: cosa succede ora Notizie correlate “Siamo vicini, cosa succede”. Garlasco, rivelazioni bomba dell’avvocato di Sempio: poi l’annuncio su StasiA quasi vent’anni da uno dei delitti più discussi della cronaca italiana, il caso di Garlasco continua a far parlare e a dividere l’opinione pubblica. Garlasco, i carabinieri demoliscono ufficialmente la condanna a Stasi: annuncio sconvolgenteUn documento investigativo che mette in discussione alcuni dei pilastri su cui si è fondata la condanna definitiva di Alberto Stasi. Argomenti più discussi: Garlasco, Stasi innocente. Dopo 10 anni per la Procura il colpevole è Sempio; Alberto Stasi, l'annuncio ufficiale dei carabinieri arriva ora: sconvolgente; Garlasco, il terremoto: È stata lei. Bomba sconvolgente, ora è tutto chiaro; Sempio, l'intercettazione regina: C'era sangue lì quando sono uscito | Libero Quotidiano.it. Sconvolgente come una famiglia apparentemente normale abbia trovato appoggio per queste pretese in tutta Mediaset, in certa stampa, in parte della magistratura, con certe criminologhe ecc. #Garlasco x.com Garlasco, i carabinieri demoliscono ufficialmente la condanna a Stasi: annuncio sconvolgenteUn documento investigativo che mette in discussione alcuni dei pilastri su cui si è fondata la condanna definitiva di Alberto Stasi. È quanto emerge da ... thesocialpost.it