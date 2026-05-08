I carabinieri hanno eseguito la demolizione ufficiale della condanna a carico di Alberto Stasi, con un annuncio che ha sorpreso molti. Un documento investigativo ha messo in discussione alcuni aspetti chiave che avevano portato alla sentenza definitiva. Questa operazione rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario legato a questa vicenda. La notizia si diffonde in un contesto di grande attenzione mediatica e pubblica.

Un documento investigativo che mette in discussione alcuni dei pilastri su cui si è fondata la condanna definitiva di Alberto Stasi. È quanto emerge da un’informativa del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, nella quale vengono evidenziati dubbi e criticità sulla ricostruzione processuale dell’omicidio di Chiara Poggi. Nel documento gli investigatori parlano apertamente di aspetti “paradossali” e “incomprensibili”, sostenendo che il caso sarebbe stato influenzato da una “suggestione processuale e mediatica” protratta per anni. Tra i punti maggiormente contestati c’è quello della bicicletta nera attribuita a Stasi. Secondo la ricostruzione processuale, l’ex fidanzato avrebbe utilizzato una bici Holland il giorno del delitto, modificandone successivamente i pedali per depistare le indagini.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, i carabinieri demoliscono ufficialmente la condanna a Stasi: annuncio sconvolgente

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