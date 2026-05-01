Garlasco colluttazione e colpi sulle scale | le novità dei pm contro Sempio e le differenze con la sentenza Stasi

Nelle ultime settimane, la Procura di Pavia ha emesso nuove accuse contro Sempio, sostenendo che ci sarebbe stata una colluttazione tra Chiara Poggi e l’indagato. Secondo i magistrati, alcuni colpi sarebbero stati sferrati alla vittima mentre il corpo si trovava già sulle scale di casa. La sentenza Stasi, invece, aveva esaminato altri aspetti del caso, senza menzionare questa versione dei fatti.

Per la Procura di Pavia ci sarebbe stata una colluttazione tra Chiara Poggi e il suo assassino e gli ultimi colpi sarebbero stati dati alla vittima quando il corpo era già sulle scale interne di casa. Sono queste le due grandi novità sulla ricostruzione fatta dai pm, che indagano Andrea Sempio, sul delitto di Garlasco. Ma qual è la dinamica accertata finora?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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