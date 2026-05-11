Gamification a scuola | educare attraverso il coinvolgimento ludico Guida pratica per docenti

Durante le lezioni, capita spesso di notare uno sguardo spento in alcuni studenti, non per cattiva volontà ma perché il metodo didattico non riesce a catturare la loro attenzione. Per affrontare questa sfida, si stanno sperimentando approcci basati sulla gamification, un sistema che utilizza elementi ludici per coinvolgere gli studenti e rendere l’apprendimento più stimolante. Questa strategia mira a rendere le lezioni più interattive e appetibili, favorendo la partecipazione attiva.

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